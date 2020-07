Juventus, Higuain pedina di scambio in Serie A | Confermata anticipazione

Il futuro di Gonzalo Higuain sembra essere sempre ppiù lontano dalla Juventus: confermata l’anticipazione sul possibile scambio in Serie A

La Juventus continua a lavorare sul fronte mercato per costruire la rosa della prossima stagione. Rosa in cui il posto di Gonzalo Higuain sembrerebbe essere sempre più in bilico. Arrivano infatti conferme sull’anticipazione di ‘CalciomercatoWeb’ sul futuro del ‘pipita’. Possibile permanenza in Serie A tramite uno scambio.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, clamoroso Conte | Può tornare alla Juventus!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, retroscena Juventus | Super offerta al gioiello della Premier

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione Agnelli | Salta una testa illustre!

Calciomercato Juventus, Higuain carta vincente per arrivare a Chiesa: anticipazione confermata

La Juventus continua ad inseguire da tempo l’obiettivo dalla Fiorentina, Federico Chiesa. Sul gioiello viola ci sarebbe l’interesse di molti club italiani e non, in particolare dell’Inter. La richiesta della Fiorentina al momento sembrerebbe essere troppo alta, chiesti infatti circa 70 milioni di euro. Così i bianconeri, come anticipato già in precedenza da ‘CalciomercatoWeb’, starebbero pensando di inserire nella trattativa Gonzalo Higuain come contropartita.

Infatti il bomber argentino sembrerebbe ormai ai margini del progetto della Juventus, così potrebbe risultare la pedina giusta per sbloccare l’affare con i viola. A confermare l’anticipazione è anche l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, che spiega come l’inserimento del ‘pipita’ nell’affare abbasserebbe il prezzo richiesto dalla Fiorentina per il gioiello della nazionale. L’unico ostacolo potrebbero essere i 7 milioni di euro di ingaggio percepiti dall’argentino, che però Commisso potrebbe decidere di pagare, come già fatto con l’alto ingaggio di Ribery al suo arrivo. Juventus dunque pronta a sacrificare Higuain per arrivare a Federico Chiesa ed anticipare la concorrenza dell’Inter e non solo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Simeone scatenato | Inter e Juventus rischiano