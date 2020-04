Calciomercato Juventus, jolly Higuain | Sorpasso sull’Inter

La Juventus è già al lavoro per migliorare la propria rosa: potrebbe esserci un addio importante che potrebbe aprire le porte al talento italiano

È stata una buona annata fin qui per la Juventus che, pur non convincendo in maniera costante, è rimasta in lotta nelle tre competizioni più importanti. La squadra allenata da Maurizio Sarri ha mostrato raramente il famoso bel gioco richiesto dal proprio tecnico, ma è stata comunque concreta e ha vinto la maggior parte delle gare disputate in questi mesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, alternativa in mediana | Idea scambio col Milan

C’è l’amarezza per alcuni risultati negativi e inaspettati come la sconfitta di Lione in Champions League, ma in caso di ripresa si può ancora tentare la rimonta per accedere ai quarti di finale. Durante questo stop, intanto, Fabio Paratici studia le mosse da attuare nel prossimo mercato. Potrebbero essere apportate delle modifiche soprattutto in attacco, dove servirebbe un ricambio generazionale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, erede Donnarumma | Suggestione dalla Premier

Calciomercato Juventus, Higuain in uscita: interesse della Fiorentina

Un calciatore che potrebbe fare le valigie la prossima estate è Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino ha iniziato bene la stagione e dimostra di conoscere appieno lo stile di gioco richiesto da Maurizio Sarri, ma a dicembre compirà 33 anni e per questo la Juventus potrebbe fare un passo oltre il Pipita. Su di lui potrebbe spuntare l’interesse della Fiorentina. Un intoppo potrebbe essere l’ingaggio visto che ora Higuain guadagna 7.5 milioni all’anno e per trasferirsi ai viola dovrebbe abbassare le pretese.

LEGGI ANCHE >>> Lazio, Diaconale torna all’attacco | Che frecciata a Juve e Cristiano Ronaldo!

Rocco Commisso, dal suo canto, ha dimostrato di poter pagare ingaggi importanti come fatto per Ribery, che ha un guadagno di 4 milioni all’anno. La Juventus invece potrebbe sfruttare l’eventuale interesse per l’attaccante argentino per provare ad abbassare il prezzo per calciatori come Castrovilli e Chiesa. Per quest’ultimo, però, la situazione è tutt’altro che semplice visto che la Fiorentina vorrebbe trattenerlo e in più c’è la concorrenza dell’Inter.

Nulla è certo sul futuro di Higuain, ma in caso di addio in bianconero non mancano sicuramente le pretendenti per garantirgli un futuro ancora in Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, il Bologna mette nel mirino un talento bianconero

Calciomercato Juventus, è fatta per 90 milioni | Annuncio a fine stagione