Il destino di Radja Nainggolan sembra essere legato ad Antonio Conte: il ritorno del centrocampista belga all’Inter dipende dal tecnico salentino.

Una delle scelte più controverse della scorsa campagna estiva dell’Inter è stata quella di far partire Radja Nainggolan. Il centrocampista belga sembrava avere tutte le caratteristiche ricercate da Antonio Conte, ma sulla decisione probabilmente hanno influito fattori extra-calcistici. A Cagliari il ‘Ninja’ ha ritrovato la serenità, smarrita nell’ultima stagione in nerazzurro, ed è tornato ad essere fra i migliori giocatori della Serie A. Ad un anno di distanza, la società meneghina starebbe valutando l’ipotesi di far rientrare Nainggolan. Il ‘Ninja’, però, avrebbe messo una condizione ben precisa.

Calciomercato Inter, Rientro Nainggolan | La condizione del belga!

Nel futuro di Nainggolan potrebbe esserci ancora l’Inter, ma ad una determinata condizione. Secondo quanto riportato da ‘La Nuova Sardegna’, la ‘conditio sine qua non’ imposta dal belga alla società nerazzurra è quella di avere la certezza della propria centralità nel progetto di Conte. Quella stessa centralità che è mancata l’estate scorsa e che lo ha portato a lasciare Milano per tornare in Sardegna. Nel caso in cui questa condizione non dovesse essere rispettata, la volontà di Nainggolan è quella di continuare con il Cagliari.

Nelle scorse settimane, Nainggolan aveva lanciato un messaggio a Giulini: se il presidente del Cagliari dovesse fare uno sforzo a livello economico, il ‘Ninja’ resterebbe in Sardegna. Le ambizioni del centrocampista belga, però, sono ancora molto alte e per questo sarebbe disposto a dare una seconda chance all’Inter. La società nerazzurra nella prossima stagione ha come obiettivo principale quello di insidiare la Juventus per la vittoria della Serie A.

Il futuro di Nainggolan resta in bilico fra l’Inter ed il Cagliari: se dovesse avere maggiori garanzie da Antonio Conte, però, il rientro in nerazzurro sarebbe possibile.

