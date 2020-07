Calciomercato, bomber a rischio | Irrompe il Barcellona!

Il Barcellona avrebbe deciso di cambiare obiettivo per l’attacco, niente Lautaro: a rimetterci potrebbero essere Inter e Napoli.

L’intreccio di mercato fra Inter e Barcellona potrebbe infittirsi: ci sarebbe di mezzo anche il Napoli. L’affare più discusso negli ultimi mesi è il possibile approdo di Lautaro Martinez in blaugrana, con i nerazzurri che vorrebbero incassare i 111 milioni della clausola. Nelle ultime settimane la pista si è raffreddata molto: il Barcellona non sarebbe disposto ad accontentare il club meneghino. Dalla Spagna, infatti, rivelano che i catalani avrebbero individuato un nuovo obiettivo per l’attacco.

LEGGI ANCHE >>>Milan-Juventus, tracollo bianconero | Statistiche ‘Horror’ per la difesa!

Calciomercato Napoli, Osimhen prende tempo | C’è il Barcellona!

La trattativa fra il Napoli e Victor Osimhen sembrava essere ormai in fase conclusiva, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un rallentamento. Secondo quanto rivelato da ‘GOL Digital’, fra i campani e l’attaccante nigeriano si sarebbe inserito il Barcellona. I blaugrana, infatti, avrebbero deciso di abbandonare una volta per tutte Lautaro Martinez per virare sul giocatore del Lille. Questo cambio di rotta dei catalani spiegherebbe anche l’indecisione di Osimhen negli ultimi giorni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, provocazione Milan | Lo scambio che non ti aspetti

Come rivelato da ‘Radio Punto Nuovo’, Osimhen starebbe continuando a prendere tempo e l’entourage del nigeriano avrebbe chiesto a Giuntoli di pazientare. Le voci di mercato provenienti dalla Spagna potrebbero spiegare il comportamento dell’attaccante. A Napoli, in ogni caso, restano fiduciosi riguardo alla riuscita dell’operazione: lo spettro del Barcellona, però, fa spavento. Anche l’Inter osserva con attenzione le prossime mosse dei blaugrana, il futuro di Lautaro Martinez potrebbe essere ancora a Milano.

Preoccupazione a Napoli per Osimhen: sull’attaccante nigeriano si sarebbe inserito il Barcellona, che potrebbe scaricare una volta per tutti Lautaro!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, niente bomber | Nuovo affare!

Juventus, asse di mercato col Milan | Quanti intrecci fra i due club!

Calciomercato Juventus, super colpo in Serie A | Scambio e soldi