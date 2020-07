Calciomercato Milan, nuovo assalto al big | Le cifre

Il Milan inizia a lavorare per programmare il futuro e valuta colpi in entrata e in uscita: assalto al big!

Questa stagione potrebbe lasciare qualche rimpianto in più al Milan, che negli ultimi giorni si sta togliendo belle soddisfazioni e dopo aver battuto per 0-3 la Lazio ha messo anche ko la Juventus con una grande rimonta per 4-2. Risultati che consolidano la posizione in zona Europa League ma non possono garantire nulla di più.

Questo perché l’Atalanta che occupa la quarta posizione è ormai a un distacco di 14 punti che potrebbero diventare 17 in caso di vittoria questa sera con la Sampdoria. L’avvio della stagione ha portato troppi passi falsi che hanno compromesso l’annata rossonera. Ora la società lavora per il futuro e inizia a programmare possibili cessioni e acquisti.

Calciomercato Milan, il Manchester United vuole Romagnoli: i rossoneri chiedono 40 milioni

Per portare a casa colpi importanti bisogna valutare anche dei possibili addii dei calciatori che hanno vissuto una buona stagione. Un nome seguito da diverse società è sicuramente Alessio Romagnoli che, secondo quanto riportato da ESPN, piace anche al Manchester United il quale potrebbe fare un tentativo nelle prossime settimane.

Il tecnico Solskjaer cerca un compagno di reparto importante per Harry Maguire e vorrebbe affiancarlo al classe 1995 e capitano del Milan. I rossoneri, però, lo lascerebbero partire solo per una cifra intorno ai 40 milioni di euro.

Romagnoli fin qui ha disputato 34 partite ed è sicuramente uno dei protagonisti nelle ultime gare vittoriose dei rossoneri.

