Calciomercato Juventus, niente bomber | Nuovo affare!

Dopo la sconfitta clamorosa contro il Milan sorgono ancora nuovi dubbi per il futuro. Non arriva il bomber, nuovo affare in vista per la Juventus!

La Juventus pensa al futuro. La società bianconera avrebbe intenzione di rinforzare la rosa a disposizione con innesti di qualità, soprattutto per quanto riguarda le corsie esterne. L’allenatore toscano, Maurizio Sarri, starebbe così pensando a chi confermare o meno in vista della prossima con un’idea avvincente in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, futuro Luca Pellegrini in dubbio

Come svelato dal portale spagnolo “todofichajes.com” la Juventus starebbe pensando anche alla possibilità per la fascia sinistra Luca Pellegrini. Il terzino sinistro, di proprietà dei bianconeri, è al momento in prestito al Cagliari protagonista di un’ottima stagione in terra sarda. Sulle sue tracce ci sarebbe un forte interessamento del Napoli: ora Sarri dovrà decidere o meno se possa fare al suo caso.

L’allenatore dei partenopei, Rino Gattuso, lo vedrebbe bene come sostituto di Ghoulam con lo stesso suo agente, il noto Mino Raiola, che starebbe trattando anche con il Napoli, fortemente interessato al giovane laterale di proprietà della Juventus. Nel frattempo, infine, la stessa società bianconera avrebbe messo nel mirino già da tempo l’attaccante polacco Arek Milik, ma per ora le due trattative sono slegate e non sarebbero stati fatti decisivi passi in avanti.

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte mercato tra acquisti e cessioni davvero decisive in vista della prossima stagione.

