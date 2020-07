Calciomercato Milan, futuro Maldini | Le parole del dirigente

Il futuro di Maldini al Milan è molto in bilico, l’arrivo di Ralf Rangnick sembra allontanarlo: l’ex capitano ha parlato prima del match con la Juventus.

A pochi istanti dal fischio d’inizio del big match fra Milan e Juventus, si è fermato ai microfoni di ‘Dazn’ Paolo Maldini. Il direttore tecnico del ‘Diavolo’ ha parlato del possibile arrivo di Ralf Rangnick: “Questa squadra ha già dimostrato, sia nell’allenatore che nei giocatori, che sente poco le distrazioni dall’esterno. Non si tratta di nulla di nuovo, ormai la squadra ha fatto il callo. La dimostrazione di serietà di questo gruppo è di alto livello”.

Calciomercato Milan, Maldini sul futuro | “Attendiamo il finale di stagione”

Le voci su Rangnick si sono fatte sempre più insistenti nell’ultima settimana e l’addio al Milan di Paolo Maldini sembra essere più di un’ipotesi. L’ex capitano rossonero, nel pre-partita, si è soffermato anche sul proprio futuro. “Ci sarà spazio anche per me? Non lo so, il mio obiettivo è arrivare bene al termine della stagione. Abbiamo ancora tante partite, possiamo toglierci qualche soddisfazione e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, poi arriverà il momento di decidere il nostro futuro”.

Infine, Maldini ha parlato anche del proprio legame con il Milan e del feeling con Gazidis. “Il mio legame con il club non credo sia in discussione: mio papà è stato capitano, io ho vinto tutto con questa maglia e mio figlio gioca qui. Con Gazidis parliamo molto spesso, non ci sono ancora situazioni definitive”. Lo spettro di Ralf Rangnick, però, incombe sul leggendario capitano del Milan.

