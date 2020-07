L’Inter torna sotto per Kessie, su richiesta di Conte. Il Milan potrebbe chiedere in cambio il baby Esposito

Flop Inter contro il Bologna, con la squadra di Antonio Conte sprofondata a -11 in classifica dalla capolista Juventus. Svaniscono le già residue possibilità di scudetto dei nerazzurri, con l’Ad Marotta pronto ad attuare una vera e propria rivoluzione sul mercato questa estate. Almeno sei elementi in partenza, ma a rischiare sono anche alcuni big della rosa a disposizione di Conte. Il tecnico salentino ha dato delle disposizioni precise sulle strategie e gli obiettivi in entrata, con Hakimi che evidentemente non può bastare per il salto di qualità.

Inter, torna di moda Kessie | Tentazione Esposito per il Milan

Conte cerca più muscoli e corsa in mediana, con il profilo di Franck Kessie che sarebbe tornato d’attualità nelle stanze di Viale della Liberazione. Il nome dell’ivoriano era già circolato con insistenza in chiave Inter lo scorso gennaio, con Marotta e Ausilio che avevano provato ad imbastire uno scambio con Vecino con il Milan. La trattativa non ebbe seguito, con l’Inter che potrebbe riprovarci nuovamente questa estate per l’ex centrocampista dell’Atalanta. Kessie ha una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro, con un contratto attualmente in scadenza nel 2022 con il ‘Diavolo’. Il classe ’96 continua ad avere diversi estimatori in Premier League, con il Milan che all’interno dell’operazione potrebbe ‘provocare’ i cugini chiedendo il cartellino di Sebastiano Esposito. Il baby attaccante sta discutendo con l’Inter del rinnovo, che tarda però arrivare.

Il 18enne talento cerca più spazio e nelle ultime gare è stato impiegato con il contagocce da Conte. Difficilmente però l’Inter si priverà a titolo definitivo di Esposito, sopratutto se a trattare l’acquisto del giocatore sono i cugini del Milan…

