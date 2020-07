Juventus, asse di mercato col Milan | Quanti intrecci fra i due club!

Milan e Juventus, avversarie sul campo da gioco, potrebbero essere alleate sul mercato: ecco tutti gli intrecci fra le due big di Serie A.

Il big match del 31esimo turno di Serie A vede contrapposte Milan e Juventus: i rossoneri cercano la seconda vittoria consecutiva, mentre i bianconeri vogliono consolidare il primato. La Lazio, infatti, dopo aver perso proprio con i rossoneri, è capitolata anche contro il Lecce. Juventus e Milan, però, non sono solamente avversarie sul campo da gioco: sul mercato, infatti, potrebbero essere grandi alleate.

Calciomercato Juventus, alleanza con il Milan | Tutti i dettagli

Secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.it‘, Juventus e Milan potrebbero aiutarsi vicendevolmente sul mercato. In questa eccezionale condizione post-Covid, gli scambi sono uno degli strumenti più utili per rinforzare la propria rosa senza impattare in maniera negativa sul bilancio. Anzi, gli scambi possono essere anche fautori di ottime plusvalenze. Le due società avrebbero diversi nomi che potrebbero essere messi sul tavolo: in primis, Federico Bernardeschi. Il trequartista carrarino, che in bianconero non sta brillando, potrebbe trovare maggiore protagonismo a Milano.

Altri nomi che potrebbero interessare al Milan, sempre secondo ‘Calciomercato.it’, sono quelli di Romero, Rugani e Marko Pjaca. Proprio l’esterno croato potrebbe essere il profilo maggiormente interessante per Ralf Rangnick: grande intenditore di talenti grezzi. Per quanto riguarda la Juventus, invece, i nomi che potrebbero essere più considerati sono quelli di Paquetà e di Frank Kessié. I rapporti fra le due società sono ottimi e non è da escludere che in estate vengano consolidati con un’operazione sul mercato.

Mentre le formazioni di Milan e Juventus si scontrano sul campo, le due società potrebbero instaurare un’alleanza di mercato.

