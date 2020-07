Prima del fischio d’inizio di Inter-Bologna, Marotta ha rivelato i piani di mercato su Lautaro ed Emerson Palmieri: le ultime.

Il mercato dell’Inter è definitivamente iniziato con l’annuncio di Achraf Hakimi di settimana scorsa. Sul campo, però, c’è da portare a termine una stagione nel migliore dei modi e la Lazio potrebbe essere solamente ad un passo. Prima del match di ‘San Siro’ contro il Bologna, Marotta ha fatto il punto sul mercato nerazzurro. L’ad della ‘Beneamata’ ha rivelato le proprie intenzioni riguardo ad Emerson Palmieri e Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, Marotta chiude ad Emerson | Le ultime su Lautaro

Prima del fischio d’inizio di Inter-Bologna, partita cruciale per la compagine di Conte, Marotta si è fermato ai microfoni di ‘Dazn’. L’ad nerazzurro ha affrontato diverse tematiche di mercato: “Emerson Palmieri? Al momento siamo impegnati sia con la parte agonistica che con quella di calciomercato. Per questo motivo comprendo le vostre domande, ma non posso che rispondere dicendo che non c’è nessun contatto. Al momento non abbiamo iniziato nessuna trattativa con il Chelsea. Stiamo facendo delle valutazioni, ma si deciderà tutto dopo le nove partite mancanti”. Marotta ha voluto allontanare i rumors di mercato sull’esterno italo-brasiliano: il discorso con i ‘Blues’, eventualmente, è rimandato di qualche settimana.

Il tema di mercato più caldo in casa Inter, comunque, rimane la questione legata a Lautaro Martinez. Riguardo al ‘Toro’, Marotta ha dichiarato: “La considerazione più rilevante è che l’Inter non vuole vendere i suoi campioni più importanti. Se dovesse essere espressa la volontà di andare via faremmo le nostre valutazioni. Al momento, però, il giocatore non ha mai mostrato la volontà di partire. Io credo che, considerata la sua giovane età, avrebbe la possibilità di migliorare le proprie performance rimanendo all’Inter”. Confermato, quindi, il raffreddamento dell’asse di mercato con il Barcellona.

Quello che ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ è stato un Marotta perentorio: tutto rimandato per Emerson Palmieri e fiducia in Lautaro Martinez.

