Calciomercato Inter, agente di Hakimi attacca | “Via dal Real, ecco perché”

L’Inter ha chiuso il primo colpo importante per la prossima stagione e il suo procuratore ha svelato i motivi della scelta dei nerazzurri

L’Inter sta vivendo nel complesso una buona stagione rispetto alla scorsa annata, la qualificazione in Champions League è ormai a un passo con largo anticipo ed è ancora aperta la lotta per l’Europa League che ripartirà ad agosto. Antonio Conte ha voglia di riportare a Milano un trofeo che manca da ormai quasi 10 anni.

La società nerazzurra intanto sta continuando a lavorare per il futuro e vuole proseguire con il percorso avviato un anno fa. Per il prossimo calciomercato è stato effettuato già un colpo importante ed è quello riguardante l’arrivo ufficiale di Hakimi dal Real Madrid per una cifra intorno ai 45 milioni di euro.

Calciomercato Inter, ag. Hakimi: “È andato ai nerazzurri per Zidane”

Alejandro Camano, agente dell’esterno marocchino, ha parlato attraverso il portale Al Mountakhab e ha svelato i motivi che hanno portato Achraf Hakimi a scegliere i nerazzurri. Queste le sue dichiarazioni: “È andato all’Inter a causa di Zinedine Zidane, sta a lui dare le spiegazioni. Al Real Madrid c’è già Carvajal e il suo ritorno non sarebbe stato opportuno”.

La spinta di Conte: “È stato sempre in contatto con Hakimi, gli ha spiegato il progetto dei nerazzurri e per questo è stata fatta la scelta di approdare all’Inter. Se un grande allenatore come lui insiste così tanto, evidenzia la voglia di vederti nella sua squadra e significa che tu rappresenti un pezzo importante nel suo progetto”.

La differenza nella scelta di Hakimi per quanto riguarda il suo futuro, dunque, l’hanno fatta i due tecnici Zinedine Zidane e Antonio Conte.