Calciomercato Juventus, altro colpo a centrocampo | Assist dalla Premier

La Juventus vuole rinforzare il proprio centrocampo e lavora per un colpo dalla big. Strada libera per il calciatore, ma piace anche all’Inter!

Nonostante una stagione di alti e bassi, la Juventus può ancora dire la sua in Serie A e in Champions League. In campionato c’è al momento un distacco di 7 punti sulla Lazio ma i biancocelesti hanno una gara in più da giocare per cui questa sera si potrebbe tornare a più quattro.

In Champions League invece bisogna provare a ribaltare la sconfitta rimediata a Lione per 1-0 nella gara di andata degli ottavi di finale. In ogni caso, la compagine allenata da Maurizio Sarri ha dimostrato di avere qualche difficoltà soprattutto a centrocampo e per questo il prossimo calciomercato sarà molto importante.

Calciomercato Juventus, ipotesi Thomas nuovamente possibile: l’Arsenal si defila

Dopo aver praticamente chiuso l’affare Arthur, che finirà in bianconeri in cambio di Miralem Pjanic che andrà al Barcellona, la Juventus non può e non vuole fermarsi e ha già in mente un nuovo colpo per il centrocampo. Un nome seguito da tempo e che potrebbe tornare di moda è quello di Thomas Partey.

Il calciatore dell’Atletico Madrid sembrava a un passo dall’Arsenal ma, secondo quanto riportato da ESPN, i Gunners avrebbero improvvisamente deciso di fiondarsi su Danilo Pereira del Porto. Strada libera, dunque, per arrivare a Thomas che ha una clausola di 50 milioni di euro. La ‘Vecchia Signora’ vorrebbe trovare l’accordo inserendo qualche contropartita per alleggerire il prezzo verso i 40 milioni.

Il centrocampista ghanese piace anche all’Inter, ma la Juventus sembrerebbe la società più interessata per avere un rinforzo fisico in mediana.

