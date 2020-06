Chiellini non è ancora pronto per scendere in campo, slitta l’ufficializzazione del rinnovo. Se il capitano non ritrovasse la migliore condizione, potrebbe anche ritirarsi soprattutto in caso di trionfo europeo

Anche contro il Lecce Giorgio Chiellini è rimasto fuori dalla lista dei convocati. Il capitano della Juventus continua nel lavoro personalizzato alla Continassa, mirato a ritrovare la migliore condizione dopo essersi messo alle spalle a febbraio il grande infortunio ai legamenti del ginocchio. Lo staff medico bianconero e Sarri vogliono andarci con cautela senza rischiare ricadute, con Chiellini che nei progetti del tecnico dovrà essere pronto per i big match di campionato e soprattutto in chiave Champions League ad agosto. La coppia de Ligt-Bonucci dà ampie garanzie, con il difensore classe ’84 che può quindi prepararsi cal calma per il ritorno in campo e insieme al gruppo atteso per la prossima settimana.

Calciomercato Juventus, slitta il rinnovo: ipotesi ritiro per Chiellini

Per il momento è slittata anche l’ufficialità del rinnovo, con Chiellini che come Buffon è in scadenza tra pochi giorni con la Juventus. Il 30 giugno scadrà infatti l’accordo con la ‘Vecchia Signora’, con l’ex Fiorentina pronto comunque a rinnovare per un’altra stagione. L’obiettivo è chiaro: l’Europeo con la maglia della Nazionale nell’estate 2021, prima di pensare ad un ipotetico ritiro. Questo sembra lo scenario tracciato da Chiellini e la Juventus, anche se non è da escludere che la situazione possa cambiare da qui al termine della stagione.

Se infatti dovessero sorgere nuovi problemi sulle sue condizioni fisiche, lo stesso Chiellini in accordo con la Juventus potrebbe prendere anche in considerazione l’idea di interrompere già ad agosto la parentesi in campo e dare l’addio al calcio giocato. Sulla decisione del centrale numero 3 può pesare anche un eventuale trionfo in Champions League, con il capitano che chiuderebbe così in bellezza con il trofeo più importante una straordinaria carriera con la maglia bianconera.

Tale quadro sembra comunque al momento lontano, con Chiellini che ha manifestato la sua voglia di proseguire almeno per un altro anno il matrimonio con la ‘Vecchia Signora’. Le prossime settimane e la possibile firma sul rinnovo ci diranno di più sul futuro a Torino del capitano juventino.

