Calciomercato Juventus, Bernardeschi e Rabiot | Paratici si espone!

Prima del fischio di inizio di Juventus-Lecce, Paratici ha fatto il punto sul mercato bianconero: da Bernardeschi ad Arthur-Pjanic, le scelte del CFO.

Non c’è tempo di rifiatare, questa sera la Juventus è chiamata alla sfida di Serie A con il Lecce. Prima del fischio d’inizio, Fabio Paratici ha voluto fare il punto riguardo al mercato dei bianconeri. Diverse, infatti, sono le situazioni incerte in casa Juventus, come nel caso di Bernardeschi e Rabiot. Il CFO bianconero ha dato delle importanti indicazioni rispetto alle prossime mosse del club piemontese.

Calciomercato Juventus, Paratici si sbilancia | “Bernardeschi uno dei giocatori del futuro”

Prima che i giocatori della Juventus scendessero in campo, per la sfida con il Lecce, Paratici ha parlato di mercato. Il CFO bianconero ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha dichiarato: “In questo mondo veloce, il calcio è ancora più veloce. Bernardeschi ha giocato fino a Natale con grande continuità, sacrificandosi molto. Io credo che sia uno dei giocatori del futuro, sia della Juventus che della Nazionale. I giudizi nel calcio cambiano ogni tre giorni, ma noi bianconeri non ci facciamo prendere da queste cose. Bernardeschi si è adattato quando abbiamo cambiato ruolo, questo fa piacere a club ed allenatori”.

Un discorso simile, Paratici lo ha fatto anche per Rabiot: “Arrivava da 7 mesi di inattività, si è dovuto mettere alla pari. È un grande giocatore e lo ha già dimostrato, anche nella Juventus”. Infine, una battuta riguardo al possibile scambio fra Arthur e Pjanic: “Vedremo cosa succederà, poi spiegheremo tutto quanto”. Prima, c’è un Lecce da battere.

Prima dell’incontro di Serie A, Paratici ha voluto blindare Bernardeschi: “È il futuro della Juventus e della Nazionale”.

