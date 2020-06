Maradona vuole il colpo da novanta per la sua squadra: il sogno è quello di far tornare Ronaldinho in campo. Il brasiliano ci pensa

Potrebbe arrivare un ritorno clamoroso nel mondo del calcio. Ronaldinho potrebbe rimettersi gli scarpini e tornare sul terreno di gioco, ma solo se a chiamarlo dovesse essere Diego Armando Maradona per il suo Gimnasia La Plata, così come riportato da Globalist.

Il brasiliano si è ritirato ufficialmente nel 2018 e attualmente è agli arresti domiciliari per passaporto falso, ma il ritorno al calcio giocato non sembrerebbe impossibile. Maradona starebbe provando a portarlo al Gimnasia La Plata e a sua volta ‘Gaucho’ avrebbe confidato ai suoi amici che tornerebbe in campo solo per Maradona, che allena il club argentino dallo scorso settembre.

Al momento non ci sarebbero trattative ufficiali, ma potrebbero presto partire dei contatti per provare il colpo Ronaldinho.

