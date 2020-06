La Juventus femminile può esultare per il terzo anno consecutivo: la squadra bianconera è campione d’Italia, il consiglio federale ha deciso

Adesso è ufficiale. La Juventus femminile può festeggiare il suo terzo titolo in tre stagioni dalla nascita del club. Dopo una stagione strepitosa, le bianconere si sono aggiudicate il tricolore con la Fiorentina a -9 dai bianconeri che chiude al secondo posto in classifica.

“Il Consiglio Federale, stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo adottato nella scorsa riunione, ha deciso di assegnare il titolo di Campione d’Italia della Serie A femminile alla Juventus in virtù della posizione in classifica maturata al momento della sospensione definitiva del campionato. Mentre accedono alle competizioni internazionali sempre la Juventus e la Fiorentina e retrocedono le società Tavagnacco e Orobica. Sono invece promosse in Serie A Napoli e San Marino e retrocedono in Serie C Novese e Perugia”.

Juventus femminile, UFFICIALE il terzo scudetto: i dettagli

La Juventus femminile è campione d’Italia ancora una volta, con il terzo titolo consecutivo per le bianconere. E’ infatti arrivata la decisione del Consiglio Federale che, all’unanimità, ha votato per il tricolore al club bianconero. La Juventus, durante la stagione, non aveva perso nemmeno una gara con il netto distacco di nove punti sulla Fiorentina seconda, a sei giornate dal termine.

Il club gigliato chiude in seconda posizione e vola in Champions proprio insieme ai bianconeri. Fuori dalla massima competizione europea il Milan, arrivato terzo ma a pari punti con la viola. Out anche la Roma che, quarta ad un punto da Fiorentina e Milan, non resta fuori dall’Europa.

