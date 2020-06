Calciomercato, l’annuncio a sorpresa | Tre addii ufficiali

La questione contratti in scadenza tiene banco anche in Premier League: il West Ham dice addio a ben tre calciatori, saranno svincolati da luglio

Con il calcio interrotto per mesi e con la scadenza dei campionati prolungata di gran lunga oltre i tempi previsti, non è stata trovata una norma generica per il rinnovo automatico dei contratti in scadenza al 30 giugno, data ormai vicina. Nel giro di qualche giorno, infatti, il West Ham si ritroverà senza ben tre elementi della propria rosa, che non hanno voluto o potuto accettare il rinnovo offertogli. E’ stato il club stesso, con un comunicato ufficiale, a chiarire quali calciatori lasceranno scadere i propri termini contrattuali tra pochi giorni.

LEGGI ANCHE >>> Serie A femminile, è UFFICIALE: la Juventus è campione d’Italia

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta Kumbulla | C’è l’incontro!

West Ham, fuori tre: a parametro zero da luglio

Si tratta di Pablo Zabaleta, Carlos Sanchez e Jeremy Ngakia. Tutti lasceranno il distretto londinese di Newham entro il prossimo 30 giugno. Per il difensore argentino l’addio arriva dopo tre stagioni. “E’ diventato uno dei favoriti nella zona est di Londra per il suo impegno, professionalità e leadership”, scrive di lui il club. A causa di un infortunio non ha prolungato la sua permanenza. Anche Carlos Sanchez ha avuto a che fare con diversi infortuni che ne hanno impedito una buona riuscita in terra londinese. E, infine, Ngakia ha rifiutato la proposta di rinnovo avanzata dalla società, nonostante dei termini ‘significativamente migliorati’. “Il giocatore e i suoi rappresentanti hanno rifiutato di accettare una delle offerte e hanno anche rifiutato un’estensione del termine fino alla fine della stagione in corso”, si legge a proposito di Ngakia.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Infine la nota conclude: “Il Club desidera ringraziare Pablo, Carlos e Jeremy per il loro servizio e augurare loro il meglio nelle loro future carriere”. A partire dal prossimo luglio i tre calciatori in questione saranno svincolati, buone opportunità per numerosi club in Europa e in Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, i verdetti del giudice sportivo | Stangata all’Inter!

Juventus, il Bayern fa sul serio per Dybala | Scambio e super offerta