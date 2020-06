Thiago Alcantara, che piace alla Juventus, rompe col Bayern Monaco. I bavaresi potrebbero mettere sul piatto lo spagnolo e un ricco conguaglio per Dybala

E’ notizia delle ultime ore la rottura tra il Bayern Monaco e Thiago Alcantara. Il centrocampista spagnolo sembrava avviato verso il rinnovo con i campioni di Germania, prima della fumata nera sull’accordo per il prolungamento del contratto in scadenza nel giugno 2021. L’ex Barcellona ha rifiutato l’offerta del Bayern nell’ultimo incontro con la dirigenza e, a meno di nuovi colpi di scena, finirà sul mercato questa estate. I tedeschi non vogliono perdere a parametro zero il giocatore, che tra un anno si svincolerà senza la firma sul rinnovo.

Calciomercato Juventus, Bayern-Dybala: Thiago Alcantara sul piatto

Una ghiotta occasione per tante big d’Europa, con Thiago che piace soprattutto in Premier League e al Liverpool. Occhio però anche alla Juventus, che in diverse occasioni ha mostrato interesse per il 29enne centrocampista. Thiago è un profilo che piace alla dirigenza della Continassa, con Paratici che potrebbe approfittare della rottura del giocatore con il Bayern per tentare l’affondo. I rapporti tra le due società, solidissimi nel corso delle ultime stagioni, possono inoltre aiutare la ‘Vecchia Signora’ nel caso si aprisse una trattativa per il nazionale spagnolo. Sfruttando l’interesse della Juventus per Thiago Alcantara, potrebbe però essere il Bayern Monaco a fare la prima mossa. Non è un mistero il ‘debole’ dei bavaresi per Paulo Dybala, a più riprese sotto la lente d’ingrandimento di Rummenigge e soci. Il Bayern allora può mettere sul piatto il cartellino di Thiago, oltre ad un assegno vicino ai 40 milioni di euro, per strappare la ‘Joya’ al club campione d’Italia.

Un’offerta sulla quale la Juventus potrebbe riflettere, anche se al momento l’intenzione della società presieduta da Andrea Agnelli è quella di blindare Dybala a Torino con il rinnovo di contratto oltre il 2022.

