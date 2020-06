Serie A, i verdetti del giudice sportivo | Stangata all’Inter!

Momento complesso in casa Inter dopo il passo falso contro il Sassuolo: arriva la stangata dal giudice sportivo. I dettagli

Dal danno, di un pari all’ultimo respiro, alla beffa: l’Inter dovrà fare i conti con due assenza pesanti nei prossimi incontri. Il comunicato del giudice sportivo ha infatti confermato la stangata dopo il match contro il Sassuolo. Ecco i provvedimenti.

Inter, maxi squalifica Skriniar: una giornata a Conte

Non arrivano buone notizie in casa Inter dopo il pari beffa contro il Sassuolo. Il club nerazzurro deve fare i conti con il comunicato del giudice sportivo che ha squalificato per le prossime tre giornate Milan Skriniar. Il centrale interista incassa una giornata di squalifica per ‘comportamento scorretto nei confronti dell’arbitro (doppia ammonizione)’ e altre due giornate per aver ‘rivolto al direttore di gara un’espressione offensiva, accompagnata da una esclamazione blasfema’.

Skriniar dunque salterà le prossime tre gare di campionato. Per quanto riguarda Conte, il tecnico pugliese era già stato diffidato (quinta sanzione) e salterà il prossimo incontro di Serie A contro il parma.

