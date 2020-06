La Juventus è in cerca di nuovi rinforzi sulle fasce, zona più carente in questa stagione: cambiano gli scenari per un obiettivo, un club si tira indietro

Piena emergenza terzini in casa Juventus. Per la partita contro il Lecce in programma venerdì sera Danilo è squalificato, De Sciglio ed Alex Sandro infortunati, così l’unica opzione per la fascia sinistra rimane adattare Matuidi. Problema sulle fasce che Maurizio Sarri ha avuto per tutta la stagione, visto che i terzini non hanno reso al meglio. Si cercano dunque rinforzi sul mercato per il prossimo anno. Svolta per uno degli obiettivi, il club in pole position si defila.

Con tante partite ravvicinate da giocare ci si aspettavano ripercussioni a livello fisico nei giocatori e nella Juventus i problemi sono subito arrivati. Infatti Maurizio Sarri è a corto di terzini, un problema che i bianconeri hanno da inizio stagione. Per questo motivo Fabio Paratici è al lavoro per rinforzare quelle zone del campo. Come già anticipato in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercatonews’, i bianconeri avrebbero da tempo messo nel mirino il portoghese Alex Telles, vecchia conoscenza del calcio italiano ed ora al Porto. Secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, il PSG avrebbe deciso di tirarsi fuori dalla corsa per il calciatore portoghese, non volendo assecondare la richiesta di 30 milioni del Porto.

Così la Juventus torna a farsi sotto per il terzino, pensando ad alcuni giocatori da mettere sul piatto per abbassare le pretese. L’offerta juventina dunque sarebbe di 12 milioni più il cartellino di Daniele Rugani. La squadra portoghese però preferirebbe solo cash o al massimo l’inserimento di Daniele Rugani. Il Porto comunque preferirebbe ricevere solamente cash e la Juventus in caso di partenza di Alex Sandro potrebbe anche pensare di investire su Telles per la prossima stagione.

