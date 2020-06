La Juventus continua a fiutare affari importanti in vista della prossima stagione. Il top player non vuole rinnovare, idea di scambio in casa bianconera

Il lavoro certosino della Juventus in ottica mercato non si ferma. Il club bianconero avrebbe così intenzione di incrementare il tasso tecnico della formazione bianconera, guidata da Maurizio Sarri. Lo stesso allenatore toscano sarebbe entusiasta di nuovi innesti a centrocampo con profili che sposano a meraviglia la sua filosofia di gioco.

Calciomercato Juventus, Thiago non rinnova: l’idea di scambio

Come svelato dall’edizione di SportBild il centrocampista spagnolo del Bayern Monaco, Thiago Alcantara, potrebbe anche non rinnovare con il club bavarese con il suo contratto in scadenza nel giugno 2021. Le trattative si sono interrotte improvvisamente e così potrebbe arrivare una cessione eccellente al termine della stagione.

E così la Juventus potrebbe tornare in pista per l’ex Barcellona mettendo in piede una trattativa avvincente con un’idea di scambio alla pari con il centrocampista francese, Adrien Rabiot, che non ha convinto appieno Maurizio Sarri in questa stagione. I due club intrattengono ottimi rapporti e così potrebbe arrivare una clamorosa operazione di mercato.

