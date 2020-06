Calciomercato Juventus, accordo di massima con Arthur | Le ultimissime

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato e lavora per portare a termine il primo colpo. Prossime ore decisive per Arthur!

La Juventus è tornata in campo da ormai due settimane e, dopo aver perso l’obiettivo della Coppa Italia in finale contro il Napoli, è pronta a dare tutto in Serie A dove al momento occupa la prima posizione. Ieri sono arrivate buone notizie in tal senso, lunedì la vittoria di Bologna ha permesso di allungare su Lazio (ora distante quattro lunghezze) e Inter (che è a -8).

Nel frattempo la società non si ferma e continua a lavorare sul calciomercato, per provare a rinforzare la rosa che fin qui ha avuto qualche difficoltà di troppo. Probabilmente ci vuole più qualità in mezzo al campo per rendere la rosa adatta allo stile di gioco richiesto da Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, prossime ore decisive per lo scambio Arthur-Pjanic

L’obiettivo numero uno per il centrocampo è ormai deciso: si tratta di Arthur del Barcellona, per il quale si sta trattando da ormai diverse settimane per trovare un accordo decisivo. Sul piatto c’è Miralem Pjanic per uno scambio che porterebbe guadagni a entrambe le società che farebbero plusvalenza.

Il bosniaco dovrebbe essere valutato 70 milioni mentre Arthur 80 milioni, per cui i bianconeri dovrebbero poi aggiungere 10 milioni per bilanciare. Salvo clamorose novità si potrebbe chiudere addirittura nelle prossime ore, il weekend sarà decisivo. Arthur vorrebbe uno stipendio di circa 8 milioni annuali, il quadruplo rispetto a quanto guadagna ora.

Fabio Paratici è molto vicino a quella cifra, per questo potrebbe arrivare il sì del brasiliano e l’affare è pronto a sbloccarsi probabilmente in maniera definitiva.

