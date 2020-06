La Juventus ha sempre le antenne alte per le opportunità di mercato: dalla Premier League sarebbe pervenuta un’offerta di scambio interessante per Paratici.

L’arma con cui Paratici sembra volersi muovere maggiormente sul prossimo mercato è quella dello scambio. Le operazioni in cui vengono due società si accordando per il trasferimento vicendevole di due calciatori sono le più vantaggiose, perché permettono di non svalutare i propri tesserati. Questa volta, però, non è la Juventus ad aver avanzato una proposta di scambio. Dalla Premier League, infatti, sarebbe giunta ai bianconeri un’offerta per Daniele Rugani.

Calciomercato Juventus, proposta di scambio dai Wolves | Rugani per Vinagre!

Uno dei club con cui la Juventus sta mantenendo maggiori rapporti in Premier League è il Wolverhampton. I bianconeri, infatti, stanno monitorando il profilo di Raul Jimenez per l’attacco: il ruolo di Jorge Mendes in questo senso potrebbe essere di aiuto al club piemontese. Nella giornata odierna, però, sarebbero stati gli Wolves ad avanzare un’offerta alla Juventus. Il Wolverhampton avrebbe proposto uno scambio fra Ruben Vinagre e Daniele Rugani.

Vinagre è un terzino sinistro di grande spinta, capace di legare bene con i centrocampisti per inserirsi all’interno delle linee avversarie. Il portoghese è un profilo che a Torino piace, anche considerando la giovane età: Vinagre, infatti, è un classe ’99. La posizione di Rugani, invece, sembra sempre più debole in bianconero. Nemmeno l’arrivo di Maurizio Sarri, suo mentore ai tempi di Empoli, è riuscito a riabilitare il centrale azzurro nelle rotazioni della Juventus. Per questo motivo la proposta dei ‘Wolves’ potrebbe trovare terreno fertile a Torino.

