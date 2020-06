Non solo Arthur e Pjanic nelle trattative tra Juventus e Barcellona. Il club bianconero potrebbe tentare l’affondo anche per Suarez per rimpiazzare Higuain in attacco

Giorni caldi sull’asse Juventus-Barcellona per l’affare che vede coinvolti Pjanic e Arthur. I due club sono in pressing sul centrocampista brasiliano, con la stessa dirigenza blaugrana che spinge per il trasferimento a Torino dell’ex Gremio. Un’operazione che soddisfa sul piano tecnico ed economico entrambe le società, con Arthur nelle ultime gare è finito dietro nelle gerarchie di Setien. La Juventus darebbe il via libera alla cessione di Pjanic solo con il sì del nazionale verdeoro, senza prendere in considerazione altre contropartite tecniche. Nell’affare può finire pure De Sciglio, altrimenti la ‘Vecchia Signora’ verserebbe circa 10 milioni nelle casse del Barça per concludere la trattativa.

Calciomercato, tentazione Suarez per la Juventus

Slegata dall’operazione Arthur-Pjanic, la Juventus potrebbe comunque guardare con attenzione ad un altro elemento della rosa catalana e precisamente a Luis Suarez. L’interesse per Lautaro Martinez e Aubameyang spingono lontano dal ‘Camp Nou’ l’uruguaiano, in scadenza nel 2021. La dirigenza della Continassa ha messo in vendita Higuain e cerca due attaccanti di spessore per rinnovare l’attacco. E oltre ad un tassello di complemento e più giovane come Milik, Paratici può pensare ad una pedina di lusso e un usato sicuro del calibro di Suarez. Il Barcellona potrebbe dare il via libera per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, considerando che il numero 9 è in scadenza tra un anno. Suarez dovrà però ridursi sensibilmente l’ingaggio in caso d’arrivo a Torino, dimezzandolo rispetto ai 15 milioni che percepisce attualmente in Catalogna.

La Juventus potrebbe così spalmargli lo stipendio, mettendo sul piatto per il bomber della ‘Celeste’ un biennale con opzione per un altro anno a 7 milioni di euro più bonus. Operazione complicata al momento, ma il mercato è ancora lungo e può sempre regalare dei colpi di scena.

