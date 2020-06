Calciomercato Juventus, svolta Arthur | Settimana decisiva!

La Juventus vuole chiudere a breve il primo colpo di mercato dopo una lunga trattativa. Questa potrebbe essere la settimana decisiva!

La Juventus sta vivendo una stagione di alti e bassi ed è stata costretta a perdere già due trofei. Il rendimento anomalo ha portato a due sconfitte molto pesanti, prima quella con la Lazio in Supercoppa Italiana e poi quella ancor più dolorosa contro il Napoli nella finale della Coppa Italia.

LEGGI ANCHE >>> Bologna-Juventus, i convocati di Sarri | Assenze pesanti in tutti i reparti

Questa sera, con il ritorno in campo della Serie A, ci si attende di più dagli attuali campioni d’Italia che hanno brillato poche volte in questi mesi. Alla base delle prestazioni negative c’è probabilmente anche una mancanza di qualità da parte del centrocampo bianconero, per il quale Paratici è già al lavoro da diverso tempo. I dirigenti vorrebbero apportare modifiche importanti per adattare la rosa allo stile di gioco di Maurizio Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Guardiola allo scoperto | Scambio a sorpresa

Calciomercato Juventus, svolta in arrivo per Arthur: in settimana incontro decisivo

Il nome più cercato al momento dalla Juventus per rinforzare il centrocampo è quello di Arthur. Le trattative con il Barcellona vanno avanti ormai da diverse settimane per uno scambio che prevede anche l’inserimento di Miralem Pjanic. Il brasiliano fin qui ha sempre detto di non voler abbandonare i Blaugrana, mentre il club lo starebbe spingendo verso la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio al calcio giocato | Saluta l’ex PSG

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, saranno questi i giorni decisivi in merito alla trattativa iniziata ormai da più di un mese. Entro questa settimana dovrebbe esserci l’incontro decisivo e da mercoledì in poi ogni giorno potrà essere quello buono.

È previsto a breve l’arrivo in Italia di Fali Ramadani, che ha già un accordo tra Barcellona e Pjanic e vorrebbe anche quello tra Arthur e la Juventus per far decollare la trattativa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Sarri rischia | Il grande ex come traghettatore

Calciomercato Milan, colpo dal Barcellona | Sfida a Juve e Inter