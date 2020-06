Brutte notizie in casa Udinese con l’infortunio per il centrocampista Rolando Mandragora. Lo stesso allenatore dei friulani ha rivelato l’entità

Infortunio serio per il centrocampista dell’Udinese, Rolando Mandragora. Il giocatore partenopeo è uscito quasi in lacrime per infortunio durante la sfida di Serie A contro il Torino. Nel post-partita sono arrivate le dichiarazioni dello stesso allenatore del club friulano, Luca Gotti, che ha svelato ai microfoni di Sky Sport: “Siamo abbastanza scossi perché è una cosa seria. Crociato? Provo a scongiurare questa ipotesi con la scaramanzia dicendo che sì, sembra proprio così”.

Torino-Udinese, possibile riscatto Juve per Mandragora

Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, la Juventus avrebbe intenzione di riscattarlo per una cifra vicina ai 26 milioni di euro dopo l’unica presenza in maglia bianconera che risale all’aprile 2017. Ora bisogna conoscere con certezza l’entità dell’infortunio prima di stabilire i piani futuri anche del club bianconero. Negli ultimi mesi il suo profilo è stato accostato anche alla Roma in un possibile scambio con il centrocampista dei giallorossi Bryan Cristante.

