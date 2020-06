Calciomercato Milan, colpo dal Barcellona | Sfida a Juve e Inter

Il Milan ha scelto il budget da utilizzare nel prossimo mercato e va a caccia del colpo a centrocampo. È lotta a tre con Juventus e Inter!

È stata una stagione piuttosto negativa fino a questo momento per il Milan, che si ritrova a lottare per un posto in Europa League a causa di una falsa partenza che ha da subito compromesso la rincorsa verso la Champions League. Ora il quarto posto occupato dall’Atalanta è distante 12 punti e potrebbe allontanarsi ancor di più con il recupero di questa sera tra i bergamaschi e il Sassuolo.

L’arrivo di Ibrahimovic ha dato sicuramente qualche risultato positivo in più ai rossoneri in questo 2020, ma non è bastato per recuperare un gap troppo ampio dalle squadre che precedono i rossoneri. La società lo sa ed è pronta a fare cambi importanti per provare a crescere notevolmente nella prossima annata.

Calciomercato Milan, 75 milioni di budget | Nel mirino c’è Alena: lotta con Juventus e Inter

La dirigenza è già al lavoro per il futuro del Milan e sta studiando nuovi colpi di calciomercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il budget dei rossoneri per la sessione che si svolgerà nel mese di settembre potrebbe essere di circa 75 milioni di euro.

Un nome che piace alla società per il centrocampo è quello di Carles Alena, calciatore classe 1998 di proprietà del Barcellona. Su di lui però ci sono già diverse società italiane e potrebbe nascere una lotta a tre con Juventus e Inter. I Blaugrana chiedono 30 milioni di euro per la sua cessione.

In questa annata Alena ha disputato 5 partite con la prima squadra e in particolare ha impressionato nella sfida contro l’Inter in Champions League.

