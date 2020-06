L’Inter può tornare sotto per Dzeko nella prossima sessione di calciomercato. La Roma potrebbe ‘provocare’ i nerazzurri chiedendo in cambio il baby Esposito

C’è fermento in casa Inter sul mercato soprattutto per il reparto offensivo. Resta un rebus il futuro di Lautaro Martinez, con la trattativa con il Barcellona al momento in fase di stallo visto il mancato accordo tra le due società sulla parte cash e le possibili contropartite per coprire i 111 milioni di euro della clausola rescissoria in scadenza il prossimo 7 luglio come confermato a Calciomercato.it nei giorni scorsi dall’Ad Marotta. Oltre al ‘Toro’ è tutta da decifrare pure la permanenza di Alexis Sanchez, con Conte che avrebbe comunque dato il via libera alla conferma del cileno attualmente a Milano in prestito dal Manchester United.

Inter, provocazione Roma: Dzeko per Esposito

Marotta e Ausilio setacciano il mercato alla ricerca di quei puntelli dal respiro internazionale in grado di integrarsi nelle alchimie dell’ex Ct della Nazionale. Sfumato Werner, accasatosi al Chelsea, anche le trattative per Cavani, Aubameyang e Morata appaiono al momento complicate, sia per i costi del cartellino che per l’ingaggio in riferimento in quest’ultimo caso soprattutto al ‘Matador’. Così Marotta e Conte potrebbero ripescare dalla lista dei desideri il nome di Edin Dzeko, profilo apprezzatissimo dal mister salentino che già spingeva per il suo arrivo la scorsa estate.

La Roma può sacrificare il suo capitano all’altare del bilancio, considerando il pesante stipendio da oltre 7 milioni che il centravanti bosniaco percepisce a Trigoria dopo il rinnovo fino al 2022. I giallorossi come l’anno scorso non sono disposti a fare sconti per Dzeko, valutando sui 12-15 milioni di euro il suo cartellino. Prezzo che sarebbe comunque ritenuto eccessivo dall’Inter, con la Roma che potrebbe così lanciare la ‘provocazione’ ai nerazzurri chiedendo in cambio Sebastiano Esposito. Qui sarebbero invece i capitolini a trovare la porta sbarrata, vista la volontà del sodalizio di Suning di evitare un’altra beffa dopo l’operazione Zaniolo.

Inoltre, il giovanissimo attaccante classe 2002 (entrato di recente nella scuderia Pastorello) è in trattativa per il rinnovo con la volontà di tutte le parti in causa di arrivare alla fumata bianca. Esposito è in scadenza nel 2022 e chiede un adeguamento da 1 milione di euro netti a stagione più bonus.

