Calciomercato Inter, non solo Lautaro | Barcellona su un altro nerazzurro

Inter, Lautaro Martinez non è l’unico giocatore nel mirino del Barcellona: ai catalani piace anche il giovane Alessandro Bastoni.

La telenovela che vede coinvolti l’Inter, il Barcellona e Lautaro Martinez continua ad andare avanti. Il club nerazzurro, tramite le parole di Beppe Marotta, ha fatto sapere che la clausola rescissoria scade il prossimo 7 luglio. Nel frattempo la dirigenza meneghina studia nuovi profili come possibili sostituti dell’argentino, anche se per i catalani sembra impossibile pagare l’intera cifra della clausola, senza inserire contropartite.

Calciomercato Inter, il Barcellona vuole Bastoni con Lautaro

I catalani però sembra che non abbiano messo nel mirino soltanto l’attaccante ex Racing Avellaneda. C’è infatti un altro componente della rosa nerazzurra molto gradito nell’ambiente ‘blaugrana’ e si tratta di Alessandro Bastoni. Il Barcellona lo segue da qualche mese visto che la voce di un possibile interesse della società iberica si era diffusa ad inizio anno.

Ora ‘Don Balon’ sottolinea come il presidente Bartomeu abbia già fatto domanda per il difensore cresciuto nel vivaio dell’Atalanta. Nonostante la grande concorrenza, Bastoni ha saputo sfruttare bene le sue chance quando chiamato in causa. Il giovane difensore dell’under-21 azzurra ha il futuro dalla sua e il fatto di essere una delle più interessanti promesse del panorama italiano (e non solo) lo hanno reso particolarmente appetibile agli occhi della dirigenza catalana.

Proprio per questo motivo però, l’Inter non è interessata a privarsi del ragazzo e il Barcellona dovrà formulare un’offerta davvero convincente per far vacillare la società nerazzurra. Tra Bastoni e Lautaro ci vogliono circa 161 milioni di euro!

