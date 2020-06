Il calciomercato nerazzurro ruota intorno al futuro di Lautaro Martinez: l’ad Marotta esce allo scoperto sull’attaccante dell’Inter

Un futuro che sembra delineato da tempo, con la pista Barcellona sempre vivissima sullo sfondo. Lautaro Martinez e l’Inter potrebbero dirsi addio nelle prossime settimane, con l’ad nerazzurro Marotta che ne ha parlato in modo approfondito ai microfoni di ‘Sky Sport’. Il dirigente del club di Zhang ha inoltre rivelato una data fondamentale per il futuro del ‘Toro’: quella della scadenza dell’attuale clausola rescissoria da 111 milioni di euro.

Calciomercato Inter, futuro Lautaro: Marotta esce allo scoperto

Marotta non usa giri di parole per definire quella che rimane la strategia sul futuro di Lautaro Martinez, corteggiatissimo dal Barcellona: “C’è una clausola da 111 milioni che scade il prossimo 7 luglio, vediamo cosa farà il Barcellona“. Una data fissata in rosso sul calendario nerazzurro, con la dirigenza meneghina che solo successivamente si siederà ad un tavolo per parlare con l’entourage della punta argentina. “Vogliamo rafforzare l’assetto all’interno del quale ci sono giovani già importanti come Lautaro. L’Inter non vuole vendere ma comprare, come fanno i grandi club”.

Un chiaro messaggio al club di Bartomeu che se vorrà il ‘Toro’ dovrà dunque ricorrere alla maxi clausola da 111 milioni di euro che lega l’ex Racing alla società milanese. Marotta ha poi concluso: “Ora è importante che il giocatore resti concentrato e ci aiuti a toglierci le soddisfazioni che meritiamo”.

