Calciomercato Milan, il presidente è stufo | Colpo ‘flop’ più vicino

Il Milan guarda al futuro con la prossima sessione di calciomercato che potrebbe regalare ai rossoneri un nuovo attaccante: novità importanti dalla Spagna

Mancano pochi giorni al ritorno in campo della squadra di Stefano Pioli che, sabato 13, sarà impegnata in Tim Cup contro la Juventus. Milan che si guarda intorno a caccia di rinforzi di spessore da inserire nella prossima sessione di calciomercato. Novità importanti, in tal senso, dalla Spagna: il top player rompe con il club, Gazidis e Maldini pronti all’assalto.

Calciomercato Milan, Perez è stufo: divorzio in casa Real

L’ennesima conferma di un rapporto ormai logoro, nonostante i soli dodici mesi insieme. Il Real Madrid e Luka Jovic sono sempre più lontani. L’attaccante serbo, deludente nelle 24 presenze con i ‘Blancos’, avrebbe mandato su tutte le furie il presidente Perez. Secondo quanto riportato da ‘El Confidencial‘, la punta si sarebbe resa protagonista di un’episodio spiacevole nelle scorse ore. Barbecue in piscina con diversi amici, con la foto postata sui social. Uno Jovic sorridente, molto diverso da quello descritto qualche giorno fa dal papà che lo aveva definito “Depresso e un pò spaventato‘.

In casa Real sono stanchi dei comportamenti immaturi della punta, costata ben 60 milioni dall’Eintracht Francoforte nell’estate 2019 e che ha firmato solo 2 reti e 2 assist vincenti con la squadra di Zidane. Non si sa ancora come, con certezza, il giocatore rientrato dalla Serbia, si sia procurato una frattura extra-articolare al calcagno del piede destro. Un recupero lento che non gli consentirà di essere in campo nei prossimi match delle ‘Merengues‘.

