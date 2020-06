Uno dei giocatori più ambiti sul mercato italiano è Gaetano Castrovilli: Pradé nella giornata odierna ha avvisato Inter e Milan sul suo futuro.

Tutti pazzi per Castrovilli: il centrocampista della Fiorentina ha stregato gli osservatori dei club più importanti in Italia. L’interesse del Milan e dell’Inter non è relativo agli ultimi giorni, ma risale a diversi mesi fa: i due club sono pronti a dar vita ad un ‘Derby della Madunina’ di mercato per Castrovilli. Intanto, Daniele Pradé è tornato a parlare del futuro del centrocampista viola.

LEGGI ANCHE >>>Cina, giocatori violano le regole | Sospensione record

Calciomercato, Pradé gela Inter e Milan | “Castrovilli è un punto fermo”

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Rai 1’, Daniele Pradé ha lanciato un messaggio a Milan ed Inter: “Castrovilli è un punto fermo della Fiorentina del futuro, sarà un piacere vederlo indossare la maglia numero ’10’. È un centrocampista moderno, capace di giocare sempre con la testa alta: inoltre, è un ragazzo umile”. Il ds della Viola mette un freno a tutte le voci di mercato che inseguono il centrocampista della Nazionale. Al momento, il futuro di Castrovilli sembra essere ben saldo nelle mani della Fiorentina: i gigliati vogliono affidargli la maglia numero ’10’, quella che fu indossata anche da un gigante come Roberto Baggio.

Inter e Milan inseguono Castrovilli, ma Daniele Pradé non lascia spazio alle ambizioni delle milanesi: “Rappresenta la Fiorentina che verrà”.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ‘ossessione’ per il centrocampista | I dettagli

Bundesliga, adesso è UFFICIALE | Stagione finita per infortunio!

Calciomercato Inter, affare Lautaro | C’è il sì di una contropartita