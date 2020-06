È un mercato molto movimentato per la Juventus, che da ormai diverse settimane studia colpi importanti sia in entrata che in uscita. C’è l’ossessione del top club!

Dopo aver vissuto una buona metà di stagione, la Juventus si prepara al ritorno in campo per diventare protagonisti degli ultimi mesi di Serie A, Coppa Italia e Champions League. Nel frattempo la società non si è mai fermata, neanche in questi tre mesi di stop, e ha continuato a lavorare per programmare al meglio il futuro.

Non ci sono solo affari in entrata da effettuare, ma anche possibili operazioni in uscita che permetterebbero poi dei colpi importanti. Uno su tutti è Miralem Pjanic, che negli ultimi mesi non ha giocato al top e potrebbe partire al termine di questa annata calcistica.

Calciomercato Juventus, Pjanic è un’ossessione del Barcellona: la situazione

Secondo quanto riportato da Sport.es, il bosniaco sarebbe diventato ormai un’ossessione per il Barcellona. Il club catalano è convinto che potrebbe essere il giocatore perfetto per il centrocampo, visto che garantirebbe qualità e allo stesso tempo esperienza, diventando un punto di riferimento per giocatori come Riqui Puig e Alena. Per lo stile dei Blaugrana, molti vedono meglio Miralem Pjanic piuttosto che Arturo Vidal.

L’ossessione è così tanta che lo staff tecnico vorrebbe che ci sia un accordo anche offrendo direttamente i soldi, senza l’inserimento di giocatori. Pjanic a sua volta avrebbe già avvisato la Juventus che la sua priorità sarebbe quella di trasferirsi al Barcellona, non prendendo quindi in considerazione PSG e Chelsea.

I bianconeri avrebbero gradito un’operazione con l’inclusione di Arthur, ma il brasiliano non vuole abbandonare i Blaugrana e per questo si dovrebbe trovare una nuova soluzione per la cessione di Miralem Pjanic.