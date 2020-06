Vanno avanti le trattative tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez: più giocatori sul piatto, arriva il primo sì per il trasferimento

L’Inter prepara il ritorno in campo per provare a portare a casa qualche trofeo e lasciare il segno in un’annata che fino a questo momento è stata positiva. I due passi falsi contro Lazio e Juventus hanno defilato la società nerazzurra dalla lotta per lo scudetto, ma in Coppa Italia ed Europa League è ancora tutto possibile.

Durante questo stop la dirigenza non ha mai smesso di lavorare e ha potato avanti diverse trattative per programmare al meglio la nuova stagione, ripartendo da una base ormai consolidata. Un calciatore che potrebbe salutare è Lautaro Martinez, pressato ormai da diversi mesi dal Barcellona.

Calciomercato Inter, affare Lautaro: il Barcellona ci prova con Semedo e Firpo

La trattativa è ancora aperta in quanto non è stata trovata una soluzione che possa accontentare l’Inter. Secondo quanto riportato da Sport.es, i Blaugrana potrebbero provarci mettendo sul piatto Nelson Semedo e Junior Firpo.

Quest’ultimo avrebbe voluto una nuova opportunità con i catalani, ma è pronto a ripartire dall’Italia e accettare l’Inter. Il Barcellona lo valuta circa 30 milioni e i nerazzurri vorrebbero un prezzo più basso. Per quanto riguarda Semedo, invece, ci sarebbe già l’ok del club verso l’agente Jorge Mendes per avviare le trattative riguardanti la cessione.

Il portoghese è affascinato dalla Premier League, ma ad Antonio Conte piace molto il terzino destro e vuole provare a convincerlo nei prossimi giorni.

