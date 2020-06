L’Inter si mette subito in moto per l’acquisto dei talenti più importanti ed effettua la prima offerta. Arriva la risposta del club

Tutto pronto per la ripresa della stagione calcistica anche in Italia. A partire da venerdì si tornerà in campo e per le big ci sarà un vero e proprio tour de force che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe andare avanti fino alla fine di agosto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘guerra’ con la Juventus | Marotta al contrattacco

Le società non si sono fermate in questi tre mesi e hanno continuato a lavorare per programmare al meglio possibili colpi di un mercato che sarà anomalo rispetto al solito. Non si svolgerà in estate e probabilmente comprenderà molti più scambi del solito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, salta Lautaro Martinez | Piano B in Serie A

Calciomercato Inter, prima proposta per Zaniolo: c’è il ‘no’ della Roma

C’è un nuovo scontro di calciomercato in vista per Juventus e Inter, che starebbero pensando entrambe al talento della Roma Nicolò Zaniolo per il futuro. Come riporta la Repubblica, l’Inter ci ha provato in queste ore attraverso una trattativa che coinvolgerebbe anche Radja Nainggolan, che nei prossimi mesi rientrerà a Milano dopo il prestito al Cagliari.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Guardiola all’assalto | Le cifre dell’affare

I nerazzurri avrebbero proposto il centrocampista belga più i soldi e in questo modo avrebbero potuto contare anche sull’incasso del 15% in caso di una futura rivendita, in modo da avere una sorta di sconto sull’affare. La risposta dei giallorossi però sarebbe stata negativa e sarebbero stati respinti anche i sondaggi di Tottenham e Manchester United.

Zaniolo è cercato con insistenza anche dalla Juventus, che sarebbe pronta a mettere sul piatto giocatori come Federico Bernardeschi, Cristian Romero e l’aggiunta di ulteriori soldi.