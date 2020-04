Calciomercato Napoli, assalto del Real Madrid | Offerti Jovic più soldi!

Dalla Spagna sono sicuri: il Real Madrid è ammaliato da una stella del Napoli e sarebbe pronto ad offrire Jovic più un conguaglio economico per lui.

Il Napoli sembra aver ritrovato la rotta giusta: l’arrivo di Gattuso ha scacciato le incertezze sollevate dall’ultimo periodo della gestione Ancelotti. Anche sul mercato gli azzurri hanno ritrovato la sicurezza giusta, con gli arrivi di Demme e Lobotka nella sessione di gennaio. Uno degli aspetti che mette in luce maggiormente l’efficacia della cura Gattuso è stato il pieno recupero di giocatori che sembravano ormai perduti: Dries Mertens in primis, ma anche Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, dopo l’exploit del primo anno al Napoli, stava scomparendo dai radar con Ancelotti: l’arrivo dell’ex allenatore del Milan gli ha donato nuova linfa. Adesso molti grandi club hanno messo gli occhi sui giocatori del Napoli, tra cui il Real Madrid pronto ad avanzare un’offerta irrinunciabile.

Calciomercato Napoli, il Real vuole Fabian Ruiz | Anche Jovic nell’operazione

Le grandi prestazioni di Fabian Ruiz con la maglia del Napoli, rapportate alla giovane età – Fabian è un classe ’96 – e alla sua futuribilità, hanno suscitato l’interesse di grandi club come il Real Madrid. La valutazione di 80 milioni di euro fatta da De Laurentiis per il centrocampista spagnolo, però, spaventa anche un colosso come le ‘Merengues’. Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, Florentino Perez avrebbe un piano per diminuire sensibilmente la quantità di denaro liquido da esborsare: il Real Madrid potrebbe, infatti, inserire Luka Jovic nell’operazione.

Con il destino di Milik che resta un rebus, non è una novità che il Napoli stia cercando un giocatore in grado di essere protagonista nell’attacco azzurro. Le disavventure di Jovic con la maglia del Real Madrid, non cancellano quanto di buono fatto dall’attaccante con l’Eintracht Francoforte. Il bomber serbo nella scorsa stagione è stato autore di 17 reti in Bundesliga, a cui si aggiungono i 10 centri in Europa League. Un bottino ancor più incredibile se si considera il fatto che Jovic abbia solamente 22 anni, ed è per questo che il Real Madrid in estate ha sborsato 60 milioni più 5 di bonus per lui. L’inserimento dell’attaccante serbo nell’operazione, potrebbe convincere De Laurentiis e Gattuso a lasciar partire il centrocampista spagnolo.

