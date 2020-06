Calciomercato Inter, Esposito tra rinnovo, nuovo agente e futuro | Le ultime

In casa Inter potrebbe essere scoppiato un caso: il giocatore ha rifiutato la proposta di rinnovo dei nerazzurri e ora potrebbe anche cambiare agente.

Il blocco del campionato e di tutte le competizioni ha congelato anche molti discorsi relativi ai rinnovi di contratto. Non è solamente la Juventus a dover fronteggiare con il caso Dybala, ma anche l’Inter potrebbe avere una situazione simile in casa. Prima del ‘Coronavirus’, infatti, i nerazzurri stavano trattando il rinnovo di Sebastiano Esposito: l’attaccante classe 2002, come rivelato da ‘Calciomercato.it’, avrebbe rifiutato l’ultima proposta dell’Inter. Esposito avrebbe anche rotto con il proprio procuratore e starebbe per cambiare agente: ha un piano per il suo futuro.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, Sebastiano Esposito avrebbe rifiutato l’offerta dell’Inter per il prolungamento del contratto con un ingaggio da 800 mila euro più bonus. Un quinquennale che i nerazzurri avrebbero pattuito con Augusto Carpeggiani, attuale agente del 2002, ma che sarebbe in rottura con il suo assistito. Esposito potrebbe cambiare a breve agente e sono in molti a volersi assicurare la procura dell’enfant prodige dei nerazzurri. Il piano per il futuro di Esposito sembrerebbe essere quello di cambiare agente e di lavorare, in ogni caso, per il rinnovo con l’Inter.

La mossa seguente dell’attaccante classe 2002, poi, sarebbe quella di lasciare i nerazzurri per andare a fare un’esperienza da titolare. L’Inter potrebbe assecondare la volontà di Esposito di maturare maggiore esperienza in campo, ma sarebbero disposti a lasciarlo partire solamente mantenendolo nella propria orbita. L’attaccante potrebbe essere girato in prestito in Serie A e sembrerebbe che Parma ed Hellas Verona siano disposte ad accettarlo tra le proprie fila. Oppure Esposito potrebbe essere inserito nell’operazione Tonali con il Brescia, ma anche in questo caso i nerazzurri non vorrebbero perderne la proprietà.

