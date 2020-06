Pep Guardiola ha messo gli occhi su uno dei gioielli della Serie A, che avrebbe addirittura telefonato personalmente

Il calciomercato europeo è pronto a decollare e molte big sono pronte a mettere le mani anche sui talenti della Serie A. Tra questi c’è anche Pep Guardiola, che dovrà anche mettere una toppa all’esclusione dalla Champions League. Il manager del Manchester City è alla ricerca di giocatori funzionali al suo progetto tecnico, il centrocampo riveste un ruolo chiave in tal senso. Lo spagnolo ha cominciato già ad usare le armi a sua disposizione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scambio a sorpresa in Liga | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, doppio colpo | Affare fatto!

Calciomercato Milan, Guardiola telefona a Bennacer: clausola a sorpresa

Il radar di Guardiola si è posato sulla Serie A, in particolare su Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, dopo essere stato il miglior giocatore dell’ultima Coppa d’Africa, è stata forse l’unica vera nota lieta del Milan in questa stagione. Dopo un inizio in sordina, l’ex Empoli si è preso la scena e la mediana rossonera prima con Giampaolo e poi con Pioli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo in uscita imminente | ‘Richiamo’ dalla Bundes

Come riporta ‘RMC’, su Bennacer si sta muovendo personalmente il manager del Manchester City, che avrebbe addirittura chiamato il giocatore classe ’97 per spiegargli il suo progetto. I citizens sono pronti ad inviare al Milan la prima offerta, anche se dalla Francia aggiungono un particolare che potrebbe essere decisivo: su Bennacer, infatti, penderebbe una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

In ogni caso il Milan potrebbe veder partire un’asta di mercato per l’algerino, visto che oltre al Manchester City, per lui è aumentato in maniera importante anche l’interesse del PSG di Leonardo. Il centrocampista rossonero, in ogni caso, darà la priorità al progetto più adatto a lui, quello che potrà garantirgli continuità in campo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, intreccio in Bundesliga | Arriva un ‘colosso’

Calciomercato Juventus, addio Alex Sandro | Maxi affare col Milan