Calciomercato Milan, intreccio in Bundesliga | Arriva un ‘colosso’

Calciomercato Milan, i rossoneri inseguono una vecchia conoscenza di Ralf Rangnick: rinforzo importante che può arrivare con una collaborazione

Ancora molte incognite sul Milan che sarà nella prossima stagione. L’unica certezza è che vedremo una squadra rossonera profondamente diversa, cambiata in molti elementi. Innanzitutto nella guida tecnica, con il nome di Ralf Rangnick che continua ad aleggiare. Il tedesco erediterà l’area tecnica e chiederà di avere voce in capitolo sul mercato, con precise garanzie e uomini di fiducia. Sia tra i collaboratori, sia, anche, tra i giocatori che dovessero arrivare in squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Alex Sandro | Maxi affare col Milan

Calciomercato Milan, colpo in difesa: il piano per Hinteregger

Una delle colonne del nuovo Diavolo potrebbe essere infatti Martin Hinteregger. In una stagione davvero molto difficile per l’Eintracht Francoforte, che sta rischiando di rimanere invischiato nella lotta per non retrocedere, il difensore austriaco sta tenendo botta con un ruolo sorprendente da goleador. La sua stazza (1 metro e 86) risulta importante anche in attacco sui calci da fermo. Nove le reti realizzate in stagione, tra cui la recente doppietta contro il Bayern Monaco. Si tratterebbe di un giocatore d’esperienza, conosciuto da Rangnick che lo ha avuto ai tempi del Salisburgo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nuovo nome a sorpresa per il centrocampo!

Hinteregger potrebbe ereditare il posto di Musacchio, che può partire (sull’argentino ci sono diverse formazioni spagnole). L’operazione di acquisto dell’austriaco sarebbe facilitata dai buoni rapporti tra il Milan e l’Eintracht, avviati nella scorsa stagione con lo scambio tra Ante Rebic e Andrè Silva. Scambio che andrà perfezionato nel corso della prossima finestra di mercato, con ottime prospettive: Rebic ha conquistato il Milan, che vorrebbe tenerlo, il portoghese a sua volta si sta trovando bene in Germania e vorrebbe rimanerci.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, colpo in attacco: la strategia di Gazidis

Calciomercato Milan, dalla Spagna: Donnarumma si offre alla big | Le cifre