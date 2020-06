La Juventus continua ad osservare la situazione tra il Barcellona e Dembele: la società catalana sembrerebbe furiosa con il calciatore

La Juventus vuole continuare a migliorare il proprio organico e per questo ha iniziato a lavorare con largo anticipo al calciomercato estivo. Continua ad essere molto caldo l’asse tra i bianconeri ed il Barcellona per cui ci sarebbero in ballo alcuni scambi. Inserito in queste trattative ci sarebbe anche un calciatore blaugrana che continua ad ostinarsi a rimanere nel club catalano. Società furiosa.

Calciomercato Juventus, Barcellona furioso con Dembele: i bianconeri osservano

In casa Barcellona c’è una nuova questione da risolvere, ovvero il futuro di Ousmane Dembele. Il calciatore classe 1997 sarebbe finito nella lista dei possibili partenti del club catalano e sarebbe stato inserito nella trattativa con la Juventus per arrivare a Pjanic. La volontà del giocatore però sembrerebbe molto diversa da quella della squadra spagnola. Infatti l’attaccante francese avrebbe comunicato la sua volontà di restare nel Barcellona anche nella prossima stagione.

Questa decisione avrebbe fatto infuriare la dirigenza spagnola, poiché il trasferimento del giocatore potrebbe essere fondamentale per alcune operazioni di mercato, come quella con la Juventus. Nonostante le tante squadre interessate a lui anche dalla Premier League, il calciatore non vorrebbe accettare di cambiare aria. Questo vorrà dire che a meno di clamorosi cambi di rotta, nel futuro del giocatore francese non ci sarà il campionato inglese e nemmeno quello italiano, ma solo la Liga con la maglia blaugrana. La società però continua ad essere infuriata.

