Calciomercato Juventus, svolta vicina | Ultimatum al bomber

Sarà un’estate davvero complicata per il fronte mercato: la Juventus dovrà pensare a diverse trattative: venti giorni decisivi per l’ultimatum

Tra Serie A e calciomercato: saranno mesi davvero bollenti per le big d’Europa. In questi mesi la Juventus si è fiondata su diverse trattative per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri. In caso di addio di Gonzalo Higuain, uno dei profili più interessanti è quello di Arek Milik, attaccante polacco pronto a dire addio al Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, una squadra in vendita | Incasso clamoroso

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, colpo gratis | Si complica l’affare!

Calciomercato Juventus, assalto decisivo a Milik

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” i prossimi venti giorni saranno decisivi per conoscere il futuro di Milik in attesa o meno di firmare il prolungamento contrattuale con il club partenopeo. L’intoppo ci sarebbe per quanto riguarda l’inserimento di una clausola da 100 milioni nel nuovo accordo.

Per tutte le ultime notizie di calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha più dubbi: se non dovesse arrivare la firmare, chi lo vuole dovrebbe così sborsare circa 50 milioni di euro. Sulle sue tracce, oltre la Juventus, ci sarebbero anche Atletico Madrid e Arsenal.

La Juventus continua a guardare in casa Napoli per rinforzare il reparto offensivo della compagine di Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Ecco la sua nuova squadra

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio col Barcellona | Nome a sorpresa dalla Spagna