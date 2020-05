Serie A, temperature elevate e contratti in scadenza | L’idea di Calcagno

Tante le questioni ancora da risolvere dopo l’ufficialità della ripresa del campionato di Serie A: il vicepresidente dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno, ha spiegato la linea

Dopo l’emergenza Coronavirus anche il campionato di Serie A ripartirà il 20 giugno. Un nuovo inizio per quanto riguarda la massima serie che dovrà, però, sistemare ancora qualche punto in vista della ripresa ufficiale.

Serie A, dai contratti in scadenza alle temperature elevate

Ai microfoni di calciomercato.it è intervenuto il vicepresidente dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno, che ha spiegato quale questione dovrà ancora essere rivista per il bene comune: “Giocare alle 16.30 sarà quasi impossibile, i calciatori hanno espresso il loro malcontento. Tra giugno e luglio le temperature saranno elevate: già è difficile scendere in campo ogni tre giorni per le condizioni psico-fisiche. Bisognerà fare tutti un sacrificio”.

Successivamente ha rivelato anche come si potrà risolvere la questione per quanto riguarda i contratti in scadenza il 30 giugno: “La stagione sportiva è stata prolungata, ma bisogna rivedere i singoli accordi. Per la Serie A sembra tutto molto più facile, noi continueremo a lavorare restando fiduciosi. Se non dovesse arrivare un accordo tra le parti, il calciatore andrà nella sua nuova squadra soltanto per allenarsi senza scendere in campo in gare ufficiali”.

Il peggio sembra ormai passato: si parte con una settimana di Coppa Italia prima della ripresa della Serie A con due mesi ricchi di impegni.

