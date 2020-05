Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Ecco la sua nuova squadra

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere Cristiano Ronaldo salutare la ‘Vecchia Signora’: il portoghese intrigato da un top club europeo

Il calcio italiano è pronto a risollevarsi, con la ripresa della Serie A che sembrerebbe davvero vicinissima. Dal campo al calciomercato, la Juventus programma il suo futuro coi possibili colpi in entrata. Un futuro che, tuttavia, potrebbe vedere la stella più luminosa in quel di Torino, dire addio al club campione d’Italia in carica. Il destino di Cristiano Ronaldo sembrerebbe quindi già scritto: il divorzio è ormai nell’aria.

Calciomercato Juventus, CR7 ai saluti: il portoghese decide il suo futuro

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Fabio Santini, ai microfoni di ‘7Gold’, il futuro di Cristiano Ronaldo sarà lontano dalla Juventus. L’asso portoghese parrebbe destinato a lasciare la Continassa a scadenza contrattuale, con l’attuale accordo con la ‘Vecchia Signora’ che scadrà nel giugno 2022. “Cristiano Ronaldo, alla fine del suo contratto con la Juventus lascerà la Vecchia Signora per provare una avventura diversa, in un altro campionato, uno dei principali”, ha detto Santini prima di determinare quale dovrebbe essere il prossimo club del portoghese: il Psg.

“Cristiano Ronaldo è attratto dal Psg. Il club francese potrebbe essere quindi la nuova squadra del fuoriclasse portoghese“. Un chiaro segnale alla Juventus, con il numero 7 bianconero che si starebbe già guardando intorno in vista di un inevitabile addio. Ronaldo punta la Ligue 1, il suo futuro può chiamarsi Paris Saint Germain.

In questa stagione con la Juventus, CR7 ha messo a segno ben 25 reti e 4 assist vincenti, in 32 presenze alla corte di Sarri. Una pedina imprescindibile per la Juve del presente, il suo futuro però potrebbe oltre le Alpi.

S.C.