Calciomercato, Juve-Barcellona | Pressing sull’esterno e clamoroso ritorno!

Dopo il primo rifiuto, vanno avanti le trattative tra Juventus e Barcellona. Nuovo scambio in vista con l’inserimento di calciatori importanti!

È stata un’annata positiva fino allo stop forzato per la Juventus, che ha lottato per tutte e tre le competizioni più importanti e può ancora dire la sua dopo la ripresa della stagione, che avverrà a metà giugno.

La squadra bianconera è prima in classifica in Serie A, può ancora vincere la Coppa Italia e deve ribaltare la sconfitta rimediata a Lione per 1-0 in Champions League. Nel frattempo la società ha sfruttato queste settimane per studiare le mosse da attuare nella nuova sessione di calciomercato.

Calciomercato Juventus, affari con il Barcellona: nuova ipotesi di scambio!

Juventus e Barcellona continuano a trattare per chiudere nuove operazioni di mercato per la prossima stagione. I due club sono in contatto da ormai diverse settimane per effettuare uno scambio importante. C’è stato già un primo rifiuto di Arthur che ha portato a delle complicazioni, ma le parti potrebbero andare avanti con l’inserimento di nuovi tasselli.

Per la cessione di De Sciglio e Pjanic, infatti, la Juventus starebbe pensando di ingaggiare Dembele e Vidal, così come riportato da MundoDeportivo e confermato da RAC1. Per il francese, i bianconeri vorrebbero un prestito con opzione di acquisto in futuro.

L’ingaggio di Vidal, invece, rappresenterebbe uno sgarbo ll’Inter, che segue il cileno da diverso tempo.

