Il calciomercato non si ferma mai e arriva l’indiscrezione clamorosa riguardo il mercato dell’Inter, che può rinforzarsi pescando in casa Juve

Juventus e Inter hanno vissuto delle buone stagioni fin qui, i bianconeri sono al primo posto in Serie A e hanno un punto di vantaggio sulla Lazio mentre i nerazzurri occupano la terza posizione e sono ormai quasi certi della qualificazione alla prossima Champions League, che un anno fa arrivò all’ultima giornata con più di qualche brivido finale.

Le due società non hanno preso paure in questi mesi senza calcio e hanno continuato a lavorare per analizzare il percorso intrapreso fino allo stop causato dal coronavirus, avvenuto ormai più di due mesi e mezzo fa. Le trattative di mercato non si sono mai fermate e potrebbero essere settimane infuocate per entrambi i club.

Calciomercato Inter, il sogno è Dybala: la Juventus non lo cede per meno di 90 milioni

Fabio Paratici e Beppe Marotta hanno duellato già diverse volte in questi mesi per degli obiettivi comuni, ma ora potrebbero trattare tra loro per nuovi affari. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’Inter avrebbe messo nel mirino Paulo Dybala che sarebbe il sogno nerazzurro per l’attacco.

La Juventus, però, potrebbe cedere il proprio gioiello solo per offerte superiori ai 90 milioni di euro. Il suo valore si è alzato in questi mesi grazie alle straordinarie prestazioni dell’argentino che hanno trascinato compagine allenata da Maurizio Sarri.

La ‘Joya’ in queste settimane è in trattativa con il club bianconero per rinnovare il proprio contratto che scade nel 2022.

