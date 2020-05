Calciomercato, clamoroso Raiola | Offerto al Real per 40 milioni

Napoli, può terminare dopo una sola stagione l’avventura di Kostas Manolas: dalla Spagna affermano che Raiola lo avrebbe offerto al Real Madrid.

Con lo slittamento del finale di stagione per via dell’emergenza Coronavirus, il calciomercato estivo ancora deve entrare nel vivo. Alcuni campionati hanno già annunciato la chiusura, come Francia e Olanda, ma altri sono pronti a ripartire. E ancora sono da terminare la Champions League e l’Europa League. Nel frattempo però il mercato non dorme e direttori sportivi, così come gli agenti, sono al lavoro. E tra chi sembra essere maggiormente al lavoro c’è Mino Raiola.

Calciomercato Napoli, Raiola offre Manolas al Real Madrid

L’agente italo-olandese avrebbe tra l’altro già effettuato una clamorosa manovra di mercato. Secondo quanto riferito da ‘Don Balon’, il procuratore avrebbe offerto Kostas Manolas al Real Madrid. Il centrale greco, arrivato a Napoli la scorsa estate, potrebbe già lasciare l’azzurro e vestirsi di bianco.

Raiola, assistito di Pogba e Haaland, entrambi nel mirino di Florentino Perez, avrebbe proposto al numero uno madridista il centrale classe 1991. Il prezzo di Manolas si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro. Il club spagnolo ci sta pensando: per caratteristiche il greco è infatti un profilo gradito all’ambiente del Madrid.

Non è detto dunque che il centrale ex Roma possa già lasciare Napoli dopo una sola stagione, il tutto grazie alla regia del suo agente.

