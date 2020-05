Milan, dalla Spagna sicuri: Donnarumma si offre al Barcellona come erede di Ter Stegen e in ripicca nei confronti del Real Madrid.

Il rinnovo del suo contratto resta un nodo in casa Milan. Nonostante le varie difficoltà, Gigio Donnarumma sarebbe felice di restare in rossonero e di prolungare il proprio accordo attualmente in scadenza nel 2021. I 6 milioni di euro percepiti a stagione, però, restano una cifra troppo elevata per i nuovi standard di Ivan Gazidis, che lavora ad un deciso abbassamento degli ingaggi. Ecco dunque che la permanenza dell’estremo difensore appare decisamente un punto interrogativo.

Calciomercato Milan, Donnarumma si offre al Barcellona

Dalla Spagna però giungono voci clamorose sul possibile futuro del portiere classe 1999. Secondo quanto riferito da ‘Don Balon’, Donnaurumma si sarebbe offerto al Barcellona. Il portiere avrebbe infatti già parlato con la società catalana, sapendo soprattutto che il futuro di Marc-André Ter Stegen non appare così certo. L’estremo difensore tedesco ha un contratto valido sino al 2022, ma ancora non ha rinnovato il proprio accordo.

Il gesto di Donnarumma sarebbe anche un segno di ripicca nei confronti del Real Madrid. I ‘Blancos’ hanno a lungo corteggiato il giocatore italiano, ma non si sono mai decisi a fare la mossa decisiva. Il Real Madrid sembra deciso a voler puntare su Courtois e da qui la decisione di Donnarumma di mettersi in contatto con il Barcellona.

Stando alle voci spagnole, Donnarumma potrebbe costare ai catalani 30 milioni di euro, proprio per via del contratto in scadenza. Il Milan non vorrebbe perdere il giocatore a zero e preferirebbe cederlo all’estero ottenendo comunque un guadagno.

