Scintille fra Juventus ed Inter, l’ex dg Luciano Moggi ha risposto a Moratti dopo le polemiche dell’ex patron nerazzurro: “Assurdo”.

Ci sono personaggi nel mondo del calcio che, qualsiasi cosa facciano, saranno sempre ricollegati ad una sola squadra: è quanto succede a Luciano Moggi ed a Massimo Moratti. Il primo verrà sempre ricordato come il direttore generale della Juventus e componente della ‘Triade’ bianconera, mentre il secondo sarà sempre il patron dell’Inter, il presidente del ‘Triplete’. Negli ultimi giorni i due, ormai ‘pensionati’ a livello calcistico, hanno riacceso una vecchia polemica che risale al campionato del 1998: il celebre scontro fra Iuliano e Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfuma un pallino di Paratici | Rinnovo da 15 milioni!

Juventus e Inter, Moggi risponde a Moratti | Si riaccende la polemica!

La rivalità fra Juventus ed Inter è la più accesa all’interno della Serie A e anche in mancanza di calcio giocato non si placano le polemiche fra i due club. Ad infiammare gli animi, infatti, ci hanno pensato Massimo Moratti e Luciano Moggi: l’ex patron nerazzurro, in occasione della morte dell’indimenticato Gigi Simoni, ha ricordato l’episodio del celebre scontro fra Mark Iuliano ed il ‘Fenomeno’ Ronaldo. Quel match, di fatto, ha consegnato alla Juventus lo scudetto del 1998.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, ESCLUSIVO Bianchi: “Pericoloso giocare alle 16.30!”

Non si è fatta attendere la risposta di Luciano Moggi all’ex presidente del ‘Biscione’, l’ex dg della Juventus ha ruggito su ‘Facebook’: “Incredibile come un uomo dello spessore di Moratti colga l’occasione della morte di Simoni per rivangare ancora una volta il caso del presunto rigore su Ronaldo e attaccare la Juventus, accusandola di aver ‘rubato’ lo scudetto del 1998. Considerando che i bianconeri stavano conducendo il match per 1-0, qualora il presunto rigore fosse stato concesso e realizzato, la partita sarebbe terminata in parità. E siccome la Juventus era prima in classifica, con un punto di vantaggio sui nerazzurri, è un po’ assurdo immaginare un’accusa simile, specialmente visto il comportamento dell’Inter nelle partite successive”.

La sfida fra Juventus ed Inter non finirà mai: la rivalità fra i due maggiori club italiano è un fuoco perenne, che alla fine rende speciale anche la Serie A!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpo Kante | Maxi affare in vista!

Roma, il rientro di Zaniolo si avvicina: a breve in gruppo

Calciomercato Inter, occhi in Bundesliga | Un brasiliano per Conte