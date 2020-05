Calciomercato Inter, occhi in Bundesliga | Un brasiliano per Conte

Occhi puntati in Bundesliga per l’Inter che valuta anche un nome nuovo per l’attacco del futuro vista la totale incertezza che accompagna il reparto avanzato

L’esigenza in casa Inter è ormai piuttosto evidente: rinforzare l’attacco. La dirigenza nerazzurra è infatti già al lavoro per costruire la squadra del futuro partendo prima di tutto dal reparto avanzato che dovrebbe subire le modifiche più sostanziali. Il futuro di Lautaro Martinez è infatti più indeciso che mai, visto il fortissimo interesse del Barcellona, mentre quello di Alexis Sanchez è già segnato e dovrebbe prevedere il ritorno a Manchester del cileno ex Udinese. Per questo motivo l’Inter dovrà obbligatoriamente metter mano al portafogli per regalare a Conte le pedine giuste in quella zona di campo. Werner è il preferito per l’eventuale dopo Lautaro, con Cavani alle sue spalle, eppure spunta anche un altro profilo per puntellare il reparto. Per tutte le ultime notizie di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Inter, un altro nome per l’attacco: spunta Cunha

Al di là dunque di un nome di primo pelo, per completare l’attacco l’Inter avrà bisogno almeno di un altro profilo. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes’, i nerazzurri a tal proposito avrebbero posato gli occhi su Matheus Cunha, attaccante brasiliano classe 1999 dallo scorso gennaio in forza all’Hertha Berlino. Ad appena 20 anni il verdeoro ha persino messo a segno 4 reti in appena 6 apparizioni con la nuova maglia dopo sei mesi non esaltanti al Lipsia.

La dirigenza nerazzurra è dunque particolarmente interessata a Cunha che è stato pagato in inverno circa 18 milioni di euro, cifra sotto la quale di sicuro l’Hertha non scenderebbe in caso di addio. Il brasiliano dal canto suo è felice in Germania, ma sa che la possibilità di guidare l’attacco dell’Inter potrebbe rappresentare una chance importante.

