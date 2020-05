Calciomercato Inter, accordo raggiunto | Colpo in prestito dal Barcellona

L’Inter è pronta a vivere un calciomercato da protagonista, ricco di acquisti e cessioni. In arrivo un nuovo colpo dal Barcellona!

L’Inter ha vissuto nel complesso una buona stagione fin qui, condita da tante prestazioni convincenti soprattutto nella fase iniziale del campionato. Nelle ultime settimane prima dello stop causato dall’emergenza coronavirus, però, c’è stato un netto calo che ha portato la società nerazzurra al terzo posto in classifica.

Le due sconfitte consecutive contro Lazio prima e Juventus poi non hanno sicuramente fatto bene, ma non cancellano il buon lavoro svolto dalla squadra e dal tecnico Antonio Conte. Lo dimostra il raggiungimento della qualificazione in Champions League con largo anticipo rispetto alla scorsa annata. La società però vuole continuare a crescere per riportate trofei importanti nella bacheca nerazzurra.

Calciomercato Inter, obiettivo Umtiti: accordo per il prestito

Si lavora già per il prossimo calciomercato ed è molto caldo l’asse con il Barcellona. Con il club Blaugrana c’è una trattativa importante che va avanti da ormai diversi mesi riguardo la possibile cessione di Lautaro Martinez. Questa però non sembrerebbe l’unica operazione effettuata da questi due club.

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, infatti i nerazzurri avrebbero raggiunto l’accordo per ingaggiare in prestito il difensore Samuel Umtiti. Il francese non ha trovato molto spazio con il tecnico Quique Setien e potrebbe fare compagnia a Nelson Semedo nel nuovo reparto arretrato dell’Inter.

In questo caso la ‘Beneamata’ riceverebbe un elemento importante per la difesa probabilmente a un prezzo anche contenuto.

